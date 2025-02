Rinnovo Theo Hernandez, il prolungamento del terzino francese è in stallo: l’ex Real Madrid ha chiesto 7 milioni di euro d’ingaggio

Come riferito da Tuttosport, per il calciomercato Milan è ora tempo di pensare ai rinnovi di contratto dei vari calciatori in rosa.

Stallo, in questo senso , per quanto concerne la situazione legata a Theo Hernandez. Il francese non sta vivendo una grande stagione a livello complessivo in rossonero, i contatti con il suo entourage avevano chiarito quelle che erano le richieste economiche (7 milioni annui) ma adesso è tutto in una fase di standby. Se ne riparlerà più avanti.