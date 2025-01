Rinnovo Theo Hernandez, clamorosa novità: il terzino è vicino al rinnovo ma il prolungamento dovrebbe essere fino al 2028

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, le prossime settimane saranno decisive nel calciomercato Milan per quanto riguarda la questione relativa ai rinnovi di contratto.

Per Hernandez si avvicina il momento decisivo nella trattativa per il prolungamento del contratto: si tratta perché la scadenza attuale, giugno 2026, venga posticipata di un paio di stagioni. Se Leao si vede rossonero anche in futuro, per Theo vale lo stesso presupposto: vuole rimanere. Champions permettendo.