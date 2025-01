Rinnovo Theo Hernandez, situazione incandescente! Il francese ribadisce la sua volontà, ora... Ultimissime

Rinnovo Theo Hernandez, la situazione diventa sempre più calda: il terzino ha ribadito la netta volontà di rinnovare con il Milan

Come riportato dal giornalista Calemme, nel calciomercato Milan sta diventando incandescente la situazione legata al rinnovo di Theo Hernandez, attualmente in scadenza a giugno del 2026.

Conto alla rovescia per Theo Il francese ha brillato in Supercoppa e il suo rinnovo è un tema caldo. È pronto a firmare un nuovo contratto, ma la trattativa con il Milan non è ancora iniziata e diversi club hanno chiesto informazioni.