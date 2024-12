Rinnovo Theo Hernandez, fiducia confermata ma una big tenta il francese: Furlani corre ai ripari, cosa succede

Rinnovo Theo Hernandez, fiducia confermata per il futuro ma il Manchester United tenta il terzino francese: tutti i dettagli

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan resta fiducioso sul rinnovo di Theo Hernandez.

Geoffrey Moncada, direttore tecnico rossonero, ha dichiarato che le trattative per il rinnovo

del francese siano in corso da oltre due mesi: «Due mesi fa abbiamo cominciato le trattative. Posso dire che siamo messi bene. Sono veramente tutti contenti, non ho visto nessuno che voglia andare via. Potete chiedere a loro, sono tutti contenti qui al Milan». Da Casa Milan si registra sempre una certa fiducia. Sirene, però, iniziano a suonare anche dall’estero. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il Manchester United si sarebbe interessato a Theo Hernandez dopo l’ennesimo e sfortunato infortunio subito da Shaw e con l’intenzione di migliorare i valori nel ruolo, attualmente occupato da Malacia.