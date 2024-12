Rinnovo Theo Hernandez, spuntano le cifre del possibile accordo! Contratto da top per il francese

Rinnovo Theo Hernandez, si profila un contratto alla Leao per il terzino francese attualmente in scadenza a giugno del 2026

Come riferito da calciomercato.com, sono spuntate nel calciomercato Milan le cifre del possibile rinnovo di Theo Hernandez:

PAROLE – «Le questioni fiscali che Manuel Garcìa Quilòn ha affrontato nel summit con Furlani, Moncada e Ibrahimovic toccano un aspetto tutt’altro che secondario: quello della proroga degli effetti del Decreto Crescita sull’eventuale nuovo contratto con scadenza 2029 o 2030 – rispetto all’attuale 2026 – con un ingaggio non troppo differente da quello percepito attualmente da Rafael Leao, il calciatore meglio pagato dal Milan coi suoi attuali 7 milioni di euro. Da una parte la volontà dunque di vedersi riconosciuta la lealtà mostrata in questi anni, dall’altra il desiderio di premurarsi dal rischio che una pretendente si presenti all’eventuale tavolo delle trattative da una posizione di forza, in virtù di un contratto non così di lunga durata e di un grado di felicità non ai massimi livelli da parte di Theo Hernandez per quanto sta accadendo col club rossonero e tra lui e Fonseca. Ecco perché la variabile da non perdere di vista è quella secondo cui, tanto l’esterno francese classe ’97 quanto il Milan, si riaggiorneranno dopo aver fatto le opportune valutazioni sui pro e i contro di un rinnovo».