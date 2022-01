Rinnovo Perisic, l’Inter non ha fretta: le ultime sulla trattativa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Perisic Inter, il punto sul rinnovo dell’esterno croato: il divorzio non è scontato e Marotta non ha fretta. Ecco come stanno le cose

Calciomercato.com fa il punto sulla situazione Perisic-Inter.

«Perisic vorrebbe firmare un ultimo contratto importante. Così è in attesa di proposte dall’estero, che però al momento non sono ancora arrivate. L’Inter osserva, non ha fretta. Dopo la fine del mercato invernale formalizzerà alcuni rinnovi, tra cui quello di Brozovic. Si tornerà a discutere anche di Perisic, ma con la serenità che porta l’avere in squadra Gosens. E il giocatore, non dovesse ricevere offerte economicamente migliori, potrebbe alla fine restare in nerazzurro»