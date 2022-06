Rinnovo Maldini, nella notte l’ultima proposta di Cardinale: si va verso il sì

Gerry Cardinale avrebbe presentato nella notte l’ultima proposta di rinnovo a Paolo Maldini: il DT verso il sì al prolungamento

Come riportato da calciomercato.com, nella notte Gerry Cardinale avrebbe fatto recapitare via mail l’ultima offerta di rinnovo per Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan.

Pur non rispondendo completamente alle richieste dello storico ex capitano, Maldini sarebbe orientato ad accettare il prolungamento: si va verso la fumata bianca.