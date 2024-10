Rinnovo Maignan, il Milan fa ricco il francese! Cifra monstre e firma dietro l’angolo

Rinnovo Maignan, fumata bianca sempre più vicina per il prolungamento del portiere francese: cifre e dettagli dell’accordo

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan è in trattativa avanzatissima con Mike Maignan per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno del 2026.

Il Milan è in trattativa con Maignan per il rinnovo del contratto. Il suo accordo attuale dura fino a giugno 2026, ma il club sta lavorando a un’estensione, con un aumento di stipendio da € 2,8 milioni a € 5 milioni all’anno per altri quattro anni! I rossoneri sanno che il francese è un pilastro della squadra.