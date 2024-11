Rinnovo Maignan, parti vicinissime e fumata bianca dietro l’angolo! Cifre e dettagli, il portiere ha preso questa decisione

Rinnovo Maignan, parti vicinissime e fumata bianca dietro l’angolo: balla meno di un milione di euro per chiudere la trattativa

Importantissima indiscrezione rilanciata da TMW sul calciomercato Milan in riferimento al rinnovo di Mike Maignan, attualmente in scadenza a giugno del 2026.

Se è vero che attualmente Maignan prende 2,8 milioni (poco per quanto sta portando in termini di punti) già salire fino a 5,5 potrebbe essere la scelta corretta. Ed è appena superiore a questa cifra la richiesta, già scesa di parecchio: l’idea è quella di chiedere 5,7 milioni a stagione, mentre il Milan ne offre circa 5, oramai fermo da parecchio tempo. La distanza si può limare con i bonus, magari aumentando di poco la parte fissa. La sensazione è che però si possa arrivare a dama in breve tempo e con soddisfazione.