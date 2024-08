Rinnovo Maignan: dal Milan filtra FIDUCIA, ecco quando può entrare nel VIVO la trattativa

Tra i temi in casa Milan c’è anche quello legato ai rinnovi. Tra questi c’è quello di Maignan. Le tempistiche della trattativa

C’è fiducia. Tra i temi in casa Milan c’è anche quello legato ai rinnovi. Tra questi c’è quello di Maignan.

Come ribadito anche più volte in conferenza stampa Zlatan si è detto molto fiducioso, poiché il dialogo sta andando avanti e soprattutto perché il club ha mantenuto la promessa di non vendere nessun big. La trattativa va avanti, il club si è detto ottimista di trovare un accordo con Maignan per trattenerlo. Si entrerà nel vivo dopo il mercato, ma Ibra sul tema rinnovo si è esposto e ci ha messo la faccia.