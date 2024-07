Rinnovo Maignan, c’è la SVOLTA che fa sognare i tifosi! Messaggio del portiere ad Ibrahimovic, CIFRE e dettagli

Rinnovo Maignan, svolta in casa rossonera per quanto riguarda il portiere! Il francese vuole rimanere, incontro dopo l’Europeo

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, c’è grande fiducia nel calciomercato Milan per quanto riguarda la trattativa per il rinnovo di Mike Maignan, portiere attualmente impegnato negli Europei in Germania con la Francia e in scadenza di contratto coi rossoneri a giugno del 2026.

L’ex Lille, in un recente confronto con Ibrahimovic, ha ribadito la volontà di restare in rossonero prolungando il contratto fino al 2028. Il Milan è pronto a mettere sul piatto un ingaggio da 6.5 milioni di euro, bonus inclusi. Incontro ad Europeo concluso.