Rinnovo Leao, un nodo che va sciolto al più presto: le ultime

Il Milan vuole sciogliere al più presto il nodo rinnovo di Rafael Leao. Le ultime sul futuro dell’attaccante portoghese

Il futuro di Rafael Leao al Milan resta in bilico. Come riporta la Gazzetta dello Sport, ancora non è arrivata la firma del portoghese sul nuovo contratto con i rossoneri. La qualificazione in Champions sarà fondamentale per trattenerlo, ma intanto si cominciano a fare le prime valutazioni di cessione.

Dalle parti di Via Aldo Rossi vogliono infatti evitare una cessione a zero nel 2024, quando l’ex Lille andrà in scadenza. Se in queste settimane non dovesse arrivare la definitiva fumata bianca, ecco che Maldini e Massara comincerebbero a lavorare per monetizzare una sua partenza in estate. L’offerta del Milan è di 6 milioni di euro l’anno fino al 2027.