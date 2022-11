Rinnovo Leao: Milan disposto a fare follie per tenerlo. L’asso portoghese si metterà in mostra al Mondiale

Su La Gazzetta dello Sport il quadro sul rinnovo di Rafael Leao. La firma attesa prima della sosta, come auspicato anche dal d.t. Paolo Maldini qualche settimana fa, non è stata messa. Rafa esporrà le sue meraviglie in una vetrina mondiale, con il rischio che la fila dei potenziali compratori aumenti già a gennaio, mese dei saldi. Il Milan ovviamente non farà sconti, nonostante il contratto resti in scadenza nell’estate del 2024, e porta avanti la trattativa per il prolungamento. Il club è pronto a fare follie, Rafa ricambia l’affetto: ieri ha salutato e ringraziato i tifosi che già prima della partita intonavano il coro a lui dedicato