Rinnovo Leao: Maldini non vuole sapere di perderlo. Per il portoghese serve tempo, ma il prolungamento si farà

Il Milan non vuole perdere altro tempo per il rinnovo di Rafael Leao, in modo da evitare casi alla Kessie, Donnarumma o Calhanoglu. La scadenza nel 2024 un po’ preoccupa in Via Aldo Rossi.

Secondo Tuttosport Paolo Maldini è molto determinato a voler blindare il giocatore, anche se per la fumata bianca serve tempo. Un po’ per la questione giudiziaria con lo Sporting e un po’ per la trattativa societaria in cui versa il club. Al di là degli ostacoli il rinnovo di Leao si farà.