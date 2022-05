Leao-Sporting: oggi l’udienza a Milano. Rafa dovrà pagare condividendo l’indennizzo col Lilla

Oggi importante udienza al Tribunale di Milano per Leao. Il giudice deve stabilire l’entità della somma da versare ogni mese allo Sporting Lisbona per saldare i 16 milioni dovuti per la sua fuga al Lilla nel 2018.

I magistrati portoghesi hanno quantificato il danno per lo Sporting e il Tas ha riconosciuto che Leao deve condividere l’indennizzo con il Lilla. Inutili le transazioni: è fatale che a Leao venga pignorata parte dello stipendio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.