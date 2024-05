Rinnovo Jovic, comunicazione ARRIVATA e attaccante al settimo cielo! CAMBIA l’accordo, cosa succede

Rinnovo Jovic, il Milan ha deciso di prolungare il contratto dell’attaccante in scadenza il prossimo 30 giugno: i dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha definitivamente sciolto le riserve per quanto riguarda il futuro di Luka Jovic, attaccante in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

I rossoneri, al rientro dalla trasferta in Australia, eserciteranno la clausola per il rinnovo annuale dell’accordo con l’ex Fiorentina: Jovic dunque, che piace molto al nuovo tecnico Fonseca, firmerà fino al 30 giugno del 2025 allo stesso ingaggio attuale, ovvero 2.5 milioni di euro, bonus inclusi.