Rinnovo Giroud, l’indiscrezione che non ti aspetti: il francese sorpreso dalla proposta dei rossoneri

Rinnovo Giroud, spunta la clamorosa indiscrezione: i rossoneri hanno proposto al francese un prolungamento al ribasso

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud ha deciso di lasciare il Milan nel prossimo calciomercato rossonero, quello estivo, alla scadenza naturale del contratto fissata per il prossimo 30 giugno.

Tuttavia sul francese è emersa un’importante indiscrezione: prima di decidere di sbarcare in MLS e in particolare ai Los Angeles FC, Giroud aveva dato priorità alla proposta di rinnovo del Milan. Furlani ha però spiazzato l’attaccante mettendo sul piatto un contratto annuale ad ingaggio ribassato visto che nell’ottica del club rossonero nella prossima stagione Giroud avrebbe dovuto occupare il ruolo di terzo centravanti in rosa.