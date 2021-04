Rinnovo Donnarumma: futuro un rebus, Milan e Juventus attendono

Rinnovo Donnarumma: il futuro del classe ’99 sta diventando sempre più complicato. Il Milan resta in standby, così come…

Da una risata post Lazio-Milan dal sapore amaro ad un futuro ancora tutto da scrivere. Gianluigi Donnarumma non ha ancora deciso il proprio futuro.

I rossoneri, inizialmente, hanno proposto una serie di opzioni all’estremo difensore rossonero, accompagnato da Mino Raiola: la prima offerta prevedeva un quinquennale a 6 milioni di euro più uno di bonus in caso di arrivo in Champions League, che però è stata rispedita al mittente.

Il Diavolo ha dunque alzato la parte fissa a 7 milioni ma la risposta è risultata nuovamente negativa. Il club di Via Aldo Rossi ha presentato un’ulteriore offerta: due anni di contratto a 7 milioni di euro più bonus con una clausola rescissoria da 30-35 milioni, in caso di mancato ingresso nella massima competizione europea. Anche in questo caso Raiola silenzia il tutto, ribadendo la richiesta di 12 milioni di euro.

Il Milan è in attesa di capire il futuro di Donnarumma e spera che il ragazzo accetti una delle seguenti proposte. In caso contrario sarà addio e a questo punto diverse concorrenti tra cui la Juventus potranno eventualmente approfittarne. Quest’ultima pronta a cedere Szczesny in Premier League.

Come riferisce Gianlucadimarzio.com Maldini e Massara hanno già bloccato Maignan dal Lille. Le parti si sarebbero già accordate, visti gli ottimi rapporti. Il tutto ovviamente salterà, qualora Donnarumma restasse a Milanello.