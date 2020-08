Rinnovo Calhanoglu, manca poco all’accordo tra le parti

Trattativa in discesa quella per il rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu. Il turco va in scadenza nel giugno del 2021

Trattativa in discesa quella per il rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu. Il turco va in scadenza nel giugno del 2021, ma i rossoneri hanno deciso di blindarlo dopo le recenti prestazioni stagionali. Anche da parte del giocatore c’è la volontà di continuare la propria esperienza in rossonero, soprattutto dopo l’avvenuta conferma di Stefano Pioli sulla panchina milanista. Il contratto verrà prolungato fino al giugno del 2024, mancano solo gli ultimi dettagli legati ad eventuali bonus. L’annuncio potrebbe arrivare ufficialmente già la prossima settimana.