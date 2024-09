Rinnovo Calabria, l’ULTIMO aggiornamento SPIAZZA i tifosi! Non se lo aspettava NESSUNO, cosa sta succedendo

Rinnovo Calabria, nessun contatto rilevante tra le parti per l’estensione del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno

Come riferito da Matteo Moretto, noto esperto di mercato, sul proprio profilo di X, non c’è nessun aggiornamento nel calciomercato Milan per quanto riguarda il rinnovo di Davide Calabria.

Nessun contatto rilevante tra il Milan e Davide Calabria per il rinnovo. Situazione in totale stand-by. Fino ad oggi le parti non hanno mai realmente affrontato la questione. Il terzino destro ha un contratto in scadenza a giugno.