Non solo acquisti ma anche rinnovi per il Milan femminile, tra questi anche quello di Laura Fusetti, pronta alla quinta stagione in rossonero

Come annunciato sul sito del club la rossonera ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto fino al 2024.