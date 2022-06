Rinnovi Maldini e Massara: nel fine settimana l’annuncio ufficiale

Tutto pronto per i rinnovi di Maldini e Massara in casa Milan. Entro il fine settimana ci sarà l’annuncio ufficiale

Tutto pronto per i rinnovi di Maldini e Massara in casa Milan. Entro il fine settimana ci sarà l’annuncio ufficiale

Claudio Raiomondi intervenuto durante il tg di Sportmediaset ne ha parlato così: «Nel fine settimana arriverà l’annuncio ufficiale, si era parlato di divergenze con la nuova proprietà ma non è così, il buget sarà ridotto visto anche la cifra spesa per l’acquisizione del club, ma è tutto pronto per continuare insieme»