Rigore parato Donnarumma: l’ex Milan si distende e neutralizza Modric – VIDEO

Rigore parato Donnarumma: l’ex Milan si distende e neutralizza Modric. Il VIDEO della grande parata del portiere degli Azzurri

Si accende subito Croazia Italia nel secondo tempo. L’arbitro concede dopo il consulto al Var il rigore alla Croazia per un tocco di mano di Frattesi in area di rigore. Donnarumma non si fa spaventare da Modric e neutralizza il campione del Real Madrid mantenendo in vita per pochi secondi gli Azzurri.

🔴🔵🔥🧤Donnarumma seul face a onze croates pic.twitter.com/1OdVo58lqo — Paris_SGINFOS (@Paris_SGINFOS) June 24, 2024

Il video dell’ennesima prodezza dell’ex Milan pubblicato su X.