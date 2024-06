Croazia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca

Ultima giornata del girone B di Euro2024 per l’Italia che affronta la Croazia: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Una partita che cambierà la nostra storia: così Luciano Spalletti ha presentato la sfida dell Italia. Agli Azzurri basta un pareggio contro la Croazia per qualificarsi come seconda a Euro2024: di seguito la cronaca LIVE del match valido per la terza giornata del girone B. In campo alcuni giocatori accostati al mercato Milan come Calafiori, Buongiorno, Di Lorenzo e Chiesa.

Croazia Italia 0-0: sintesi e moviola

Aggiornamenti a partire dalle 21

Migliore in campo Italia: a fine partita

Croazia Italia 0-0: risultato e tabellino

CROZIA: In attesa delle formazioni ufficiali

ITALIA: In attesa delle formazioni ufficiali

Arbitro: Danny Makkellie