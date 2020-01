Riecco la Primavera: oggi gli uomini di Giunti ospiteranno il Pordenone

Torna in campo dopo la sosta natalizia la Primavera del Milan: gli uomini di Giunti ospiteranno al Vismara il Pordenone

L’ultima in campionato risale al 14 dicembre 2019 e fu la netta vittoria per 3-0 sullo Spezia, in trasferta. Con un vantaggio di 6 punti da gestire sulla seconda in classifica – l’Hellas Verona – il Milan Primavera ritorna in campo per inaugurare la seconda parte di stagione.

Al Vismara, sabato alle ore 15.00 arriva il Pordenone (il match sarà LIVE su AC Milan Official App) quinto in classifica a quota 18 punti, contro i 32 dei rossoneri. L’obiettivo è inevitabilmente vincere per consolidare e – se possibile, incrementare il margine in classifica.

Fonte: acmilan.com