Ricci Milan, le ultime sul futuro del centrocampista italiano: non solo i rossoneri. Questa la situazione verso giugno

Ricci Torino, il Milan sarebbe attualmente in vantaggio sull’Inter. Il club di Marotta non avrebbe ancora avviato i contatti per l’ex Empoli, ma resta comunque vigile, attento anche a possibili inserimenti da parte di squadre estere che stanno monitorando il calciatore.

Una cosa è certa i rossoneri potrebbe provarci già a gennaio, altrimenti – visto le difficoltà di un tale colpo – tutto sarà rimandato a giugno in un’operazione da circa 30 milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti riguardo la situazione del centrocampista italiano.