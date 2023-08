Retroscena Musah: «Io e Pulisic ci siamo sentiti, mi ha detto che..»

Yunus Musah, neo centrocampista del Milan, si è così espresso a MilanTV dopo la firma del contratto

Le parole di Yunus Musah, neo centrocampista del Milan, a MilanTV dopo la firma del contratto. Il retroscena sul contatto tra lui e Pulisic :

PULISIC «Pulisic? Abbiamo parlato, mi ha chiesto come vanno le cose e si è congratulato quando ho firmato con il Milan. Sono felice che adesso possiamo giocare insieme in un club di livello oltre che in nazionale».

CLICCA QUI PER L’INTEGRALE