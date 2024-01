Retroscena addio Krunic al Milan: così il Fenerbahce ha battuto la concorrenza

Oggi è diventato ufficiale il trasferimento di Krunic dal calciomercato Milan al Fenerbahce. Il retroscena sul fattore decisivo

Oggi Krunic ha salutato ufficialmente il calciomercato Milan per trasferirsi in Turchia al Fenerbahce. Come rivelato da Nicolò Schira c’è stato un fattore che ha fatto si che fosse battuta la concorrenza:

si tratta dell’ex Inter Dzeko, che ha svolto un ruolo dietro le quinte per convincerlo a trasferirsi.