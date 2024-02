Rennes Milan: i rossoneri puntano a sfatare questo tabù per le italiane, il dato

Stasera il Milan affronterà il Rennes in Europa League. I rossoneri puntano a sfatare un tabù per le italiane

Tra poche ore il Milan scenderà in campo nel ritorno degli spareggi di Europa League 2023-23 contro il Rennes. In vista del match i rossoneri puntano a sfatare un tabù per le italiane:

come riportato da la Gazzetta dello Sport i francesi nei precedenti tre confronti contro una squadra del nostro campionato non hanno mai perso tra le mura amiche: vittoria contro la Lazio e pareggi contro Juventus e Udinese.