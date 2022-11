Rendimento Milan nel 2022: il confronto con l’anno scorso

La vittoria contro la Fiorentina ha chiuso il 2022 del Milan. Ecco il confronto rispetto all’anno scorso, i rossoneri…

La vittoria contro la Fiorentina ha chiuso il 2022 del Milan. Ecco il confronto rispetto all’anno scorso:

i rossoneri hanno registato un live calo con 2 punti in meno (33 contro i 35), una vittoria in meno (11 contro 10), stesso numero di sconfitte (2), meno gol realizzati (29 contro 33) ma anche meno gol subiti (15 contro 18) con la stessa posizione in classifica (secondo posto) ma con la vetta più distante (8 punti contro uno dell’anno scorso)