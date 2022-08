Calciomerato Milan: rossoneri ancora in corsa per Renato Sanches

Tra gli obiettivi di calciomercato del Milan c’è sempre Renato Sanches. Rossoneri che restano pienamente in corsa per il centrocampista

Daniele Miceli negli studi di Sportmediaset ha fatto il punto sulla situazione: «Il Milan resta in corsa per Renato Sanches che però a sua volta continua ad aspettare il PSG, che a sua volta sta piazzando i suoi esuberi – anche se si tratta di giocatori di primo livello – per poi andare all’assalto del portoghese. Il giocatore vorrebbe ritrovare Campos e Galtier, rispettivamente DS e allenatore che lo hanno rilanciato al Lille dopo un brutto periodo»