Reijnders, ceduto dal Milan per 70 milioni: ma come va al Manchester City? Il punto sull’olandese

Reijnders è stato ceduto dal Milan al Manchester City nell’ultimo calciomercato estivo, al momento sta rispettando le aspettative?

Una delle più grandi operazioni di mercato fatto dal Milan in estate è stata la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City. Un affare da circa 70 milioni di euro che ha finanziato le operazioni in entrata dei rossoneri.

Sicuramente una grande perdita considerando che il giocatore ex AZ nell’ultima stagione al Diavolo aveva messo a segno 15 gol e 5 assist tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Numeri che hanno spinto Pep Guardiola a puntare su di lui.

Reijnders al City come sta andando? Calo nel 2026

Dopo un avvio tutto sommato positivo, i problemi sono arrivati nel 2026. In 12 partite di campionato del nuovo anno, Guardiola ha schierato l’olandese titolare in appena tre occasioni. Contro il Chelsea, il Brighton e il Wolverhampton. Sono, quindi, due mesi che Reijnders non parte dall’inizio e nelle ultime sei giornate, per tre volte è rimasto tutta la partita dalla panchina (contro Liverpool, Newcastle e Nottingham Forest). Mentre, quando ha giocato, non è mai andato oltre i 30 minuti.

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