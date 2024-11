Reijnders non molla lo scudetto: «Per il Milan non è troppo tardi, le cose miglioreranno»

Reijnders non molla lo scudetto: il centrocampista olandese spiega perché il Milan può ancora puntare al campionato. Le parole

Reijnders non ha alcuna intenzione di rinunciare al sogno scudetto. Il centrocampista olandese del Milan, in un’intervista al sito Di Marzio, ha spiegato perché i rossoneri possono ancora sperare di vincere il campionato.

REIJNDERS – «Non penso sia troppo tardi per lo Scudetto. Ci sono poche squadre in pochi punti. Il Milan sta evolvendo come squadra e le cose miglioreranno».

