Reijnders Milan, l’olandese è il migliore dei rossoneri ancora una volta: lui è da scudetto!

Reijnders Milan, l’olandese ex AZ è il migliore dei rossoneri, ancora una volta: lui è l’unico da scudetto per quanto fatto vedere fin qui

Come sottolinea Tuttosport, Tijjani Reijnders è il migliore del Milan in questo avvio di stagione. E se la squadra non ha dimostrato molto per poter competere per lo scudetto, l’olandese ha, invece, fatto vedere tutte le qualità necessarie.

Sei reti e tre assist da inizio stagione in tutte le competizioni. Numeri destinati ad aumentare, soprattutto se quando scende in campo l’ex AZ sforna prestazioni come quella contro l’Empoli.