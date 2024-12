Reijnders Milan, per il rinnovo di contratto manca solo la firma: cifre e dettagli. Al centrocampista olandese sarà aumentato lo stipendio

Il rinnovo di contratto di Reijnders con il mercato Milan è al 90%. Come spiegato da Gazzetta.it, infatti, il centrocampista olandese e il club si sono accordati su quasi tutto e ormai restano da limare solo alcuni dettagli prima della firma.

Reijnders non ha voglia né di cercare squadre in Premier League né di chiamare il Barcellona che aveva provato ad anticipare il Milan nel 2023. Per lui è pronto un prolungamento fino al 2030 che porterà ad un aumento di stipendio da 1,7 a sopra i 3 milioni a stagione, certificando così l’importanza assunta nella squadra.