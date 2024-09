Reijnders Milan, Fonseca SPIEGA: «Giocatore UNICO, ecco dove può giocare e in cosa può MIGLIORARE»

Reijnders-Milan, Paulo Fonseca ha esaltato le qualità del centrocampista olandese in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni

Nel corso della conferenza stampa odierna alla vigilia di Milan-Lecce, Paulo Fonseca ha parlato così di Reijnders:

REIJNDERS – «Reijnders è un giocatore unico e un calciatore molto importante. Quando non ci sarà vedremo cosa fare ma per noi è fondamentale. Può fare diverse posizioni a centrocampo, è bravo anche in pressione vicino a Fofana. Penso che sia un giocatore che gioca molto bene tra le linee, può fare diversi ruoli nella squadra. Ha fatto un bellissimo derby, deve migliorare alcune cose ma può giocare in diversi ruoli».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA