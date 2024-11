Reijnders Milan, Fonseca sposta l’allenamento di domani per lui! Il retroscena sulla decisione dell’allenatore riguardo il centrocampista

Reijnders oggi non si è allenato con il Milan perché ha goduto di un giorno di riposo in più dopo esser rientrato dagli impegni con l’Olanda in Nations League.

Domani il centrocampista tornerà a lavorare insieme al gruppo e per consentirgli di essere al meglio Fonseca ha spostato l’allenamento nel pomeriggio. Da domani, infatti, l’allenatore inizierà a provare la formazione anti Juve e vuole che ci sia anche Reijnders fresco e riposato.