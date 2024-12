Reijnders Milan, lui l'unica certezza: sono già otto gol stagionali. E il rinnovo...

Reijnders Milan, il centrocampista olandese è l’unica certezza dei rossoneri: sono già otto gol stagionali. E il rinnovo…

Tijjani Reijnders ha preso per mano questo Milan. il centrocampista olandese è l’unica certezza dei rossoneri. L’ex AZ è già a quota otto gol in stagione: quattro in campionato, tre in Champions League e uno in Coppa Italia.

Inoltre, il calciatore è ad un passo dal rinnovo: il suo contratto passerà da 1,7 a 3 milioni di euro più bonus fino al 2030. Anche le big d’Europa iniziano a mettere gli occhi su Tijjani.