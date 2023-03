Regragui: «Caso Brahim Diaz? Ha il mio rispetto, ma…». Il ct del Marocco parla del caso doppie nazionalità e dice la sua

In lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, il ct del Marocco Walid Regragui ha parlato di Marocco e soprattutto del caso doppia nazionalità, che vede coinvolto anche il rossonero Brahim Diaz. Ecco le sue parole:

IL CASO BRAHIM – «Io sono stato tra i primi e ho vissuto certe perplessità sulla mia pelle: se si vince sei marocchino, se si perde francese. Io ai ragazzi ho chiesto solo decisione e determinazione: fino ai 20 anni li lascio liberi di provare altre nazionali, poi però al momento del matrimonio la decisione dev’essere presa con consapevolezza, perchè è una scelta per la vita. Prendiamo il caso di Brahim Diaz. L’ho incontrato, ci siamo presi un caffè e abbiamo parlato bene e a lungo. Ha il papà marocchino e la mamma spagnola, un’identità ancora più mista. É cresciuto nelle giovanili spagnole, ha debuttato con la Spagna. Al momento non è nemmeno diviso, si sente spagnolo. Ha tutto il mio rispetto. Gli ho solo detto che quando questa sua riflessione sarà finita, se vorrà venire da noi le porte per lui sono aperte, ma al momento non c’è discussione».

