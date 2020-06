Reggina, l’annuncio del Presidente: «Menez è nostro, firmerà un triennale»

Il presidente della Reggina Luca Gallo ha annunciato ufficialmente il clamoroso approdo di Jeremy Menez al club calabrese

Luca Gallo, presidente della Reggina, ha annunciato in conferenza stampa il clamoroso approdo di Jeremy Menez in amaranto. Queste le sue parole:

«Il calciatore francese Jeremy Menez è della Reggina, per lui contratto triennale. Il 26 giugno alle ore 12 arriverà all’aeroporto di Catania, alle 14 al porto di Messina, alle 15 al porto di Reggio Calabria. Il 27 giugno Menez verrà presentato alla stampa, alle 15. Alle 17 sarà allo store per i tifosi della Reggina, per autografi e foto. È un campione, è il mio regalo per la Serie B».