Record Milan Femminile: il dato contro la Sampdoria

Milan in semifinale di Coppa Italia: ancora 4-1 sulla Sampdoria. In copertina Miriam Longo con la sua prima doppietta in rossonero.

Un poker che rappresenta un piccolo record, infatti è la terza partita consecutiva in cui le rossonere in poco meno di un mese rifilano un poker alle doriane. Nella sfida del 23 gennaio in campionato finì 4-0, il 30 dello stesso mese all’andata dei quarti di finale della Coppa Italia 1-4, risultato replicato oggi al Vismara.