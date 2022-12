Record Giroud: il traguardo raggiunto con la Francia

Un gol di Giroud ha trascinato la Francia in semifinale al Mondiale. L’attaccante ha eguagliato un importante traguardo

quella contro l’Inghilterra è la 53ª rete in Nazionale del numero 9 rossonero, quinta marcatura in carriera ai Mondiali, valida per raggiungere Michel Platini e Zinedine Zidane al quarto posto nella classifica dei migliori marcatori francesi nella competizione.