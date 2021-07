Rebus trequartista: il CSKA fa muro per Vlasic, c’è l’alternativa

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di SportMediaset, sarebbe arrivata una brusca frenata per Nikola Vlasic, obiettivo per la trequarti del Milan

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di SportMediaset, sarebbe arrivata una brusca frenata per Nikola Vlasic, obiettivo per la trequarti del Milan. Il CSKA infatti non si sarebbe mosso dalla richiesta di circa 30 milioni di euro per il cartellino del proprio fantasista. Il Milan prova a dilazionare il pagamento attraverso un prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo in caso di qualificazione alla Champions League 2022-2023.

L’alternativa, afferma Claudio Raimondi, sembra essere Sabitzer del Lipsia. Più complicate le piste Ziyech e Isco.