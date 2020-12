Rebus Krunic: il Milan aspetta un mediano, poi il bosniaco è libero di partire

Rebus Krunic: il Milan vorrebbe prima trovare un giocatore che sappia risaltare il ruolo di mediano, dopodiché il bosniaco può…

È rebus Krunic: la dirigenza rossonera non sarebbe soddisfatta del rendimento del bosniaco. L’ex Empoli, però, attualmente resta un giocatore del Milan, visto che il mercato non offre opportunità. Soumaré resta un obiettivo ma il Lille dovrà per forza di cose abbassare le pretese (30 milioni di euro).

Dunque, come riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, sino a quando i rossoneri non preleveranno un mediano, il numero 33 non potrà partire.