Rebic è un caso: contributo minimo alla causa Milan. Numeri in ribasso per l’attaccante croato, condizionato dagli acciacchi

La rete messa a segno con la Salernitana aveva illuso, ma Ante Rebic in questa seconda parte di stagione non è riuscito a fare la differenza, a essere decisivo e a convincere Pioli a dargli fiducia.

Una stagione stagione no per l’attaccante croato che ha tutti i numeri in ribasso, condizionato sicuramente anche dai problemi alla caviglia con tanto di ricaduta, poi anche da un problema muscolare più serio che gli ha impedito in campionato di scendere in campo con Fiorentina, Sassuolo, Genoa, Salernitana, Udinese, Napoli, Empoli e Roma. In questo campionato è stato titolare solo 6 volte ed è subentrato in 10 occasioni. Con questo Giroud e col ritorno di Ibra per lui sarà difficile trovare spazio da qui a fine stagione. Lo scrive Tuttosport.