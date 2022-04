Rebic Milan: il croato può lasciare a fine stagione

Non solo mercato in entrata per il Milan, ma anche mercato in uscita. Tra i giocatori che potrebbero salutare c’è Rebic

Non solo mercato in entrata per il Milan, ma anche mercato in uscita. Tra i giocatori che potrebbero salutare c’è Rebic

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com l’attaccante croato si è reso protagonista di alcuni comportamenti che non sono piaciuti al tecnico Pioli, i rapporti non sembrano essere così idilliaci. Ecco perché un addio a fine stagione sembra essere lo scenario più plausibile.