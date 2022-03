Rebic e Brahim Diaz sotto esame: si giocano scudetto e futuro al Milan. Troppi alti e bassi per i due rossoneri

Aspettative disilluse in questa stagione di alti e bassi per Ante Rebic e Brahim Diaz. Il croato ha segnato appena due gol in campionato, mentre il 10 dopo un ottimo inizio di stagione si è completamente perso. Per questo Pioli non considera nessuno dei due un titolare.

Eppure un anno fa furono tra i più decisivi della Champions del Milan (7 gol nelle ultime 8 giornate di campionato. Proprio per questo trend il tecnico si augura che entrambi da qui a fine campionato possano dare segnali di vitalità per lo scudetto e anche per la conferma futura. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.