Real Milan, la vittoria rossonera mette Ancelotti in bilico: la situazione adesso è questa

Real Milan, la vittoria rossonera di Madrid mette Carlo Ancelotti in bilico: la situazione adesso è questa e serve invertire la rotta

Real Milan ha visto la super vittoria rossonera a Madrid. I rossoneri salgono così al ventesimo posto in classifica in Champions League ma gli spagnoli si trovano adesso obbligati a conquistare punti in Europa.

Seconda sconfitta consecutiva dopo quella con il Lille e, soprattutto, altro ko di rilievo dopo quello contro il Barca. Adesso serve la svolta perchè Carlo Ancelotti rischia di trovarsi in bilico e la sua panchina potrebbe anche non essere più certa fino alla fine del campionato.