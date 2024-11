Real Madrid Milan, Modric ammette: «Loro migliori di noi, ho chiara in testa la soluzione ai nostri problemi»

Real Madrid Milan, Modric ha ammesso la superiorità dei rossoneri nella sfida di ieri sera al Bernabeu: le sue dichiarazioni

Intervenuto ai canali ufficiali del Real Madrid dopo la sconfitta contro il Milan, Modric ha dichiarato:

PAROLE – «È stata un’altra serata deludente per noi. È difficile valutare la partita. Abbiamo avuto alcuni momenti in cui abbiamo fatto bene, ma questa non è stata la nostra migliore prestazione. Non abbiamo giocato bene e il Milan è stato migliore. Non è solo un reparto della squadra, è l’insieme. Dobbiamo essere migliori come squadra, più uniti in campo e cercare di trovare soluzioni. In questo momento sembriamo un po’ divisi in campo. Dobbiamo ritrovare la nostra forza principale di tutti questi anni. Sono sicuro che miglioreremo, ma ci vuole tempo. Abbiamo solo sei punti e ora affrontiamo partite difficili. Dobbiamo restare uniti e cercare di correggere ciò che stiamo facendo male. Non è una crisi, sono qui da 12 anni e non è la prima volta che vedo questa situazione. La qualità non basta, bisogna lavorare di più in squadra. Sono sicuro che ci rialzeremo».