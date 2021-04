Ravezzani: «A Crotone un giocatore con numeri che Calhanoglu si sogna»

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia ha parlato su Twitter dell’apporto dato al Crotone da parte d Messias

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia ha parlato su Twitter dell’apporto dato al Crotone da parte d Messias. Le sue parole:

«J. Messias (Crotone) ha una storia incredibile. Arrivato a Torino dal Brasile per raggiungere il fratello, fa il rappresentante, gioca nei dilettanti e fa il fenomeno. Arriva tardissimo in A. Ma a 30 anni sarebbe fare il rincalzo in un club di livello. Non accadrà mai. Per inciso, quest’anno in A è a quota 8 gol e 4 assist. Roba che si sognano i vari Kulusevski, Calha o Sanchez. Dimenticavo: il Crotone lo ha comprato dal Gozzano per 175mila euro».